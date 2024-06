Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 2,49 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 2,49 USD. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 2,62 USD. Mit einem Wert von 2,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.038.213 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 13,44 USD. Mit einem Zuwachs von 440,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 2,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.05.2024 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,81 Prozent auf 120,26 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210,29 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,223 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie knickt ein: US-Senator fordert Untersuchung von milliardenschwerer Kreditgarantie

Nach Kreditgarantie: Plug Power-Aktie dreht nach Rally ins Minus

Plug Power-Aktie +19%: Kreditgarantie in Milliardenhöhe von US-Energieministerium