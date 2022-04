Plug Power Aktie News: Plug Power zündet am Freitagmittag Kursrakete

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX legt zu -- Musk verkauft weitere Tesla-Aktien -- BASF steigert im ersten Quartal Umsatz -- Henkel, MTU, Apple, Amazon, Robinhood, Intel im Fokus

Bayer-Chef rechtfertigt verbliebene Aktivitäten in Russland. AstraZeneca mit starkem Jahresstart - hohe Kosten belasten. VERBIO hebt Jahresprognose an. AXA: Antoine Gosset-Grainville wird zum Chairman ernannt. Intel mit Umsatzrückgang. Mercedes-Benz-CEO fordert weiter Fokus auf Kosteneffizienz. FUCHS PETROLUB mit mehr Umsatz in Q1 - Gewinnprognose kassiert. SAFRAN bestätigt Jahresprognose für 2022.