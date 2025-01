Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 1,90 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,90 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,93 USD. Bei 1,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 977.842 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 63,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,61 USD am 07.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,47 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 173,73 Mio. USD – eine Minderung von 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 198,71 Mio. USD eingefahren.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,241 USD je Plug Power-Aktie.

