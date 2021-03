Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power gewinnt an Fahrt

Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,9 Prozent auf 29,68 EUR. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,99 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,45 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 25.362 Plug Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2021 erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.04.2020 erreicht.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,168 USD je Aktie aus.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc