So entwickelt sich Plug Power

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Aufwind

31.07.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 1,56 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1,56 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,56 USD zu. Mit einem Wert von 1,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.092.056 Plug Power-Aktien umgesetzt. Bei 3,32 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 113,50 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 125,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 12.05.2025. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 133,67 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -0,592 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens Plug Power-Aktie im Aufwind: Wachstumsprognosen für Brennstoffzellenmarkt beflügeln Kurs Plug Power-Aktie schwächer: Strategische Finanzspritze durch Ausgabe von Aktienbezugsrechten

