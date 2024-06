Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Plus

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ 100 kam heute nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 19.789,03 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,053 Prozent auf 19.740,52 Punkte an der Kurstafel, nach 19.751,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19.850,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19.701,34 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,717 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18.808,35 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18.280,84 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 14.945,91 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,61 Prozent. 19.979,93 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Zscaler (+ 5,75 Prozent auf 189,20 USD), Palo Alto Networks (+ 4,78 Prozent auf 340,82 USD), Datadog A (+ 4,27 Prozent auf 128,45 USD), Adobe (+ 3,42 Prozent auf 546,76 USD) und Fortinet (+ 3,32 Prozent auf 60,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Walgreens Boots Alliance (-22,16 Prozent auf 12,19 USD), Micron Technology (-7,12 Prozent auf 132,23 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,55 Prozent auf 131,94 USD), JDcom (-4,54 Prozent auf 26,26 USD) und Constellation Energy (-2,63 Prozent auf 204,78 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 46.736.817 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,134 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,72 Prozent.

