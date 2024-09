Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

NASDAQ Composite-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,54 Prozent auf 17.175,95 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,123 Prozent auf 17.063,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17.084,30 Punkten am Vortag.

Bei 17.295,58 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17.035,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 2,33 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 16.200,08 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Stand von 17.187,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14.020,95 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 16,32 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.477,57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit JetBlue Airways (+ 8,35 Prozent auf 5,45 USD), Landec (+ 8,06 Prozent auf 4,56 USD), Myriad Genetics (+ 8,04 Prozent auf 27,40 USD), MarketAxess (+ 6,43 Prozent auf 257,42 USD) und SMC (+ 6,21 Prozent auf 449,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Sify (-14,48 Prozent auf 0,56 USD), Verint Systems (-9,27 Prozent auf 27,10 USD), Dixie Group (-8,98 Prozent auf 0,68 USD), Nektar Therapeutics (-7,66 Prozent auf 1,15 USD) und Sangamo Therapeutics (-5,76 Prozent auf 0,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33.225.137 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,056 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net