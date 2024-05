Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite verbuchte letztendlich Zuwächse.

Am Donnerstag legte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,27 Prozent auf 16.346,26 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,129 Prozent auf 16.323,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16.302,76 Punkten am Vortag.

Bei 16.362,79 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16.241,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,850 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 09.04.2024, den Stand von 16.306,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wies der NASDAQ Composite 15.990,66 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 12.179,55 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,70 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 16.538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Central Garden Pet (+ 11,43 Prozent auf 46,50 USD), Innodata (+ 9,84 Prozent auf 11,50 USD), Lifetime Brands (+ 8,67 Prozent auf 10,03 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 7,17 Prozent auf 86,12 USD) und VOXX International A (+ 6,63 Prozent auf 5,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Forward Air (-22,08 Prozent auf 16,76 USD), Anika Therapeutics (-11,28 Prozent auf 25,26 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-11,21 Prozent auf 15,21 USD), FreightCar America (-10,74 Prozent auf 3,74 USD) und Ebix (-10,45 Prozent auf 0,60 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16.077.794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,834 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net