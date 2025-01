Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung

Am vierten Tag der Woche legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,02 Prozent auf 5.950,82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 51,490 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 5.961,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5.949,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.934,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.964,69 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2,92 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 6.074,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5.842,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2024, wies der S&P 500 4.765,98 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 1,40 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.021,04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.773,31 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell KLA-Tencor (+ 6,79 Prozent auf 764,90 USD), Applied Materials (+ 6,49 Prozent auf 189,96 USD), DexCom (+ 5,46 Prozent auf 84,79 USD), Estée Lauder Companies (+ 4,13 Prozent auf 77,60 USD) und Palantir (+ 3,60 Prozent auf 70,59 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen US Bancorp (-5,52 Prozent auf 48,09 USD), Texas Instruments (-5,11 Prozent auf 187,42 USD), Charles River Laboratories International (-5,04 Prozent auf 165,14 USD), UnitedHealth (-4,67 Prozent auf 518,05 USD) und Tesla (-3,94 Prozent auf 411,33 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18.611.883 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3,477 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net