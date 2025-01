Pluszeichen in New York: S&P 500 am Nachmittag freundlich

NYSE-Handel im Fokus

Der S&P 500 gewinnt am Freitag an Wert.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 19:59 Uhr um 1,15 Prozent höher bei 6.005,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52,407 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,22 Prozent stärker bei 6.009,55 Punkten in den Handel, nach 5.937,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5.978,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.014,96 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 3,86 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 17.12.2024, mit 6.050,61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.10.2024, wurde der S&P 500 mit 5.841,47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4.739,21 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 2,33 Prozent aufwärts. Bei 6.021,04 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 5.773,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Qorvo (+ 13,85 Prozent auf 83,78 USD), Intel (+ 8,64 Prozent auf 21,37 USD), Schlumberger (+ 8,02 Prozent auf 44,39 USD), Tesla (+ 5,92 Prozent auf 438,30 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4,74 Prozent auf 624,97 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil JB Hunt Transportation Services (-6,21 Prozent auf 174,63 USD), State Street (-3,08 Prozent auf 97,39 USD), APA (-2,88 Prozent auf 24,43 USD), Eli Lilly (-2,39 Prozent auf 739,50 USD) und Merck (-1,86 Prozent auf 98,83 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.160.009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,475 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

