Polen beteiligt sich nicht an US-Angriffen gegen Iran

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen will die USA derzeit nicht militärisch bei ihren Angriffen gegen den Iran unterstützen. "Es gab keine solche Bitte, keinen entsprechenden Antrag. Polen nimmt an dieser Operation nicht teil", sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bei einem Besuch in Washington nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP.

Der Verteidigungsminister sagte weiter, angesichts des Kriegs im Nahen Osten müsste die polnische, europäische und US-amerikanische Rüstungsindustrie "in den sechsten Gang hochschalten" und in voller Bereitschaft stehen. Bei einer Blockade der für den weltweiten Schiffsverkehr wichtigen Straße von Hormus könnte Russland durch gestiegene Öl- und Gaspreise profitieren, warnte Kosiniak-Kamysz.

Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der wichtigsten Verbündeten der von Russland angegriffenen Ukraine. Es sieht sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet derzeit massiv auf./dhe/DP/mis