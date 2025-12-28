DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.537 ±-0,0%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Polen schließt Flughäfen wegen russischer Luftangriffe

28.12.25 17:46 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Wegen schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine hat Polen in der Nacht auf Samstag aus Sicherheitsgründen vorübergehend zwei Flughäfen geschlossen. Das teilte die nationale Flugsicherungsagentur Pansa auf der Plattform X mit. Betroffen waren demnach die Flughäfen in Rzeszow und Lublin, die beide nahe an der Grenze zur Ukraine liegen.

Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte hatte schon zuvor bekanntgegeben, dass Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe gemeinsam mit jenen von Nato-Verbündeten aufgestiegen seien, um den Luftraum Polens zu schützen. Es habe allerdings keine Luftraumverletzungen gegeben. Um etwa acht Uhr vormittags meldeten die polnischen Streitkräfte das Ende ihres Einsatzes.

Dass Polen seine Kampfflugzeuge aufsteigen lässt, wenn Russland grenznahe Regionen der Ukraine aus der Luft angreift, gilt als Routinemaßnahme. Gewöhnlich werden deshalb aber nicht zugleich polnische Flughäfen geschlossen./ct/DP/he