Ponce Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ponce Financial Group hat sich am 31.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,640 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,086 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 19,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net