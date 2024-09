Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteidigt Stellung am Vormittag

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche Automobil vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,88 EUR.

Bei der Porsche Automobil vz-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,88 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 41,05 EUR zu. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 40,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.646 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 27,98 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,99 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 7,07 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

Am 13.08.2024 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

