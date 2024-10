Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz büßt am Vormittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 39,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 39,88 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 39,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,20 EUR. Zuletzt wechselten 57.108 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,32 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,47 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 6,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 13.08.2024 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 15,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Verluste