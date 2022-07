Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz wird am Montagmittag ausgebremst

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 12:22:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 62,48 EUR ab. Im Tief verlor die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 62,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 170.731 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 36,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.06.2022 bei 61,36 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie 1,83 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche SE Vz-Aktie bei 97,50 EUR.

Am 19.05.2021 legte Porsche SE Vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Porsche SE Vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche SE Vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche SE Vz im Jahr 2021 14,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images