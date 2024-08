Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 38,62 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 38,62 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 38,33 EUR. Bei 39,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 326.060 Stück.

Am 08.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 36,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 37,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach unten.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 15,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

