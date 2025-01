Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 36,34 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 36,34 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.277 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,97 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,83 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 25.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 12,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Handel im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen