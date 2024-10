Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 39,50 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 39,16 EUR. Bei 39,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 125.355 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 32,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (37,47 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 53,00 EUR angegeben.

Am 13.08.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,77 EUR je Aktie belaufen.

