Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Mit einem Wert von 34,09 EUR bewegte sich die Porsche Automobil vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche Automobil vz-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 34,09 EUR. Bei 34,31 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 33,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.146 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,14 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,65 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

