Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 34,02 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 34,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.029 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 50,16 EUR markierte der Titel am 08.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 47,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,46 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,43 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -1019000000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

Porsche Automobil vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Porsche Automobil vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse