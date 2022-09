Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 67,76 EUR zeigte sich die Porsche SE Vz-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Die Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf 67,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 67,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.522 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,62 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Verlust von 14,73 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,75 EUR je Porsche SE Vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche SE Vz am 19.05.2021 vor. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche SE Vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche SE Vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche SE Vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 14,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Porsche soll Ende September oder Anfang Oktober an die Börse gehen - VW-Aktie im Aufwind

Porsche-Aktie: Entscheidung über Börsengang der VW-Tochter Porsche AG rückt näher - Volkswagen-Aktie gibt nach

BMW, Mercedes-Benz & Co.: Gassorgen belasten Auto-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images