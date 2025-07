Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 34,52 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 34,52 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,72 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,21 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 269.817 Aktien.

Am 13.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,68 EUR. Gewinne von 26,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43 EUR an.

Am 14.05.2025 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil vz -1019000000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 9,33 EUR im Jahr 2025 aus.

