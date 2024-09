Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 39,13 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 39,13 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 39,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,42 EUR. Zuletzt wechselten 15.897 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,32 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 33,71 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,99 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,91 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 15,41 EUR je Aktie belaufen.

