Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittag tiefer

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 59,60 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,20 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.975 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 97,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,36 EUR am 03.10.2022. Mit Abgaben von 7,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 87,63 EUR an.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 24,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 07.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 14,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche-Aktie legt zu: Porsche-AG-Aktie nach Börsengang massiv durch Banken gestützt - Börsenwert von VW überstiegen

Porsche-Aktie unter Ausgabepreis, VW-Anteile verlieren: Porsche kann sich bei autonomem Fahren Weg ohne VW vorstellen

Porsche-Aktie am Tag nach dem Börsengang auf Ausgabepreis-Niveau

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images