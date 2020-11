Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz gibt nach

Das Papier von Porsche SE Vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 53,92 EUR ab. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,42 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.294 Porsche SE Vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,66 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2020 00:00:00. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,28 EUR ab.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,20 EUR an. Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2021 auf 11,21 EUR je Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

