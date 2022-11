Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 59,98 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 61,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,40 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 453.405 Stück gehandelt.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 38,58 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,92 EUR am 03.11.2022. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 9,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,75 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.03.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

