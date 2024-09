Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittag fester

Porsche Automobil vz im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 39,09 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 39,09 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 39,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 39,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 102.612 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 52,32 EUR. 33,84 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,47 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 4,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2024.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Am 18.11.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

