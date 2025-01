Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagmittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,89 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,89 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,34 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 35,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 221.885 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 45,78 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 6,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,98 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,50 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 12,94 EUR je Aktie aus.

