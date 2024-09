Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 39,88 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 39,88 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 39,64 EUR ein. Bei 40,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 485.794 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. 31,19 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 6,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,50 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 15,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zu