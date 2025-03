Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag billiger

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,34 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 37,34 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,14 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 37,53 EUR. Zuletzt wechselten 162.299 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,12 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (33,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 10,55 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,75 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,86 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 26.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -55,581 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie in den Büchern stehen.

