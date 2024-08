Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag freundlich

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,21 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 40,21 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 40,21 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.239 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 30,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,99 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 5,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,83 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 13.08.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

