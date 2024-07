Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagnachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 42,84 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 42,84 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,07 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 498.709 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 54,94 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 41,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,89 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,05 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer