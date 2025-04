Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 35,81 EUR. Bei 35,82 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 102.467 Stück.

Am 04.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,26 EUR an. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 43,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 17,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

