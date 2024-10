Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 40,66 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 40,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 40,94 EUR. Bei 39,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 261.283 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. 28,68 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 37,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,85 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,56 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,00 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 51,33 EUR.

Am 13.08.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 14,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

