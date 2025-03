Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 37,97 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 37,97 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,01 EUR. Bei 37,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 224.434 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 52,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 12,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,86 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Verlust von -55,581 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu