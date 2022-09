Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz gibt am Montagnachmittag nach

Die Porsche SE Vz-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 70,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 69,34 EUR. Bei 69,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 387.652 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Bei 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 59,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Porsche SE Vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 14,10 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

