Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 36,15 EUR nach.

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 36,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 35,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 596.254 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,32 EUR) erklomm das Papier am 11.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,40 EUR am 22.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 7,61 Prozent sinken.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,86 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 14.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 31.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,25 EUR fest.

