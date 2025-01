Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 37,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 37,86 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 38,15 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.265 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 38,19 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,40 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 13,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,89 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,57 EUR.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

