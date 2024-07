Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 41,51 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 41,51 EUR. Bei 41,80 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.185 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 23,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 15,81 EUR je Aktie belaufen.

