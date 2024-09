Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 40,94 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,2 Prozent auf 40,94 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 40,54 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,64 EUR. Bisher wurden heute 621.482 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 27,80 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 37,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 8,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,50 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 vor.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 15,41 EUR im Jahr 2024 aus.

