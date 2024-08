Porsche Aktie News: Porsche macht am Mittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 69,84 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 69,84 EUR zu. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,94 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 98.306 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 62,66 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,66 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,99 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 98,38 EUR.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,33 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

