Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 42,19 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 42,19 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 42,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.857 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 78,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 85,35 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 4,17 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 8,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Porsche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Hot Stocks heute: Dollarabwertung I Porsche Shortsellers Liebling I NVIDIA

Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform