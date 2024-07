Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 67,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,9 Prozent auf 67,32 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 67,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 366.102 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2023 auf bis zu 116,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,91 Prozent. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,26 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,33 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,08 EUR je Porsche-Aktie.

