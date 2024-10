Porsche Aktie News: Porsche verbilligt sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 70,28 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 70,28 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,18 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.125 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,39 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2024 (63,68 EUR). Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 9,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 25.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Porsche-Aktie.

