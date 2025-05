Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,11 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,11 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 45,11 EUR. Mit einem Wert von 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.177 Porsche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,16 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 91,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 10,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,78 EUR.

Am 03.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,52 Mrd. EUR – ein Plus von 27,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.



