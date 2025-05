Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 42,07 EUR ab.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 42,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 41,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 781.641 Porsche-Aktien.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,88 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 4,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,34 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 3,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Rote Vorzeichen: Dividendenabschlag schickt Porsche-Aktie ans DAX-Ende

DAX 40-Wert Porsche-Aktie: Das ist die Dividendenzahlung von Porsche

Porsche-Aktie gibt trotz stabilem Dividenden-Vorschlag nach - Kritik von Porsche-Aktionären