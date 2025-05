Porsche Aktie News: Porsche fällt am Vormittag

Porsche im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 45,06 EUR ab.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 45,06 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,91 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.463 Porsche-Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 86,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 91,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 40,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

