Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 68,10 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 68,10 EUR zu. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 68,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.521 Porsche-Aktien.

Am 08.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 38,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 65,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,79 Prozent.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 98,38 EUR angegeben.

Am 24.07.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,51 EUR fest.

