Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Porsche

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 70,44 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 70,44 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 71,28 EUR. Bei 71,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.469 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,08 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2024 auf bis zu 63,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,60 Prozent.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 86,88 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus